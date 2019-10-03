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Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi Tarım ve Orman Bakan ...

İHA

Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumunda olduklarını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Son 16 yılda ise tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde ülkemiz toplam 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi" dedi.

Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç: "Son 16 yılda tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde ülkemiz toplam 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi" " Türkiye tarım ürünleri dış ticaretinde şüphesiz net ihracatçı bir ülke konumundadır"

Türkiye’nin tarımsal hasılada dünyada ve Avrupa’da söz sahibi ülke konumunda olduklarını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Son 16 yılda ise tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde ülkemiz toplam 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi" dedi.
Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere memleketi Elazığ’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç açıklamalarda bulundu. Son 17 yıl içerisinde çiftçilere yaklaşık 134 milyar TL destek verdiklerini dile getiren Bakan Yardımcısı Tunç, "2002’de 36,9 milyar TL olan tarımsal hasılamız 217 milyar TL’ye, tarım ürünleri toplam ihracatımız yüzde 378 oranında artışla 17,7 milyar dolara yükselmiştir. Son 16 yılda ise tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde ülkemiz toplam 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi. Bugün Türkiye tarım ürünleri dış ticaretinde şüphesiz net ihracatçı bir ülke konumundadır. Bu bizim için yeterli değildir. Daha çok çalışmalı ve daha ileri noktalara ulaşmalıyız. Bakanlık olarak sektörümüzün sorunlarına gerçekçi ve çözümcü bir anlayışla yaklaşarak sektörümüzü, stratejik ve rekabete dayalı iktisadi bir sektör olarak ele alıyor ve bu doğrultuda politikalar ve projeler üretmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreticilerimizi bu istikamette desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Zira gıda teminatımızın asli aktörleri üreticilerimizdir. Bundan dolayı her sene tarımsal desteklerimizi artırdık ve üreticilerimizin üretim masraflarına ortak olduk. Bu kapsamda 2002’de verilen toplam 1,8 milyar TL tarımsal destek miktarını 9 kat artışla 2019 yılında 16,1 milyar TL’ye yükselttik. Yıl sonu itibariyle bu rakam 136 milyar TL’yi geçecek. Bu kapsamda Türkiye genelinde 2002 de 83 milyon TL olan hayvancılık desteğini 44 kat artışla 2018 yılında 3,7 milyar TL’ye yükselttik. 2019 yılında da 4,4 milyar TL destek verdik. Destek ödemelerimiz halen devam ediyor" dedi.
Elazığ’a bitkisel ve hayvansal üretim alanında toplam tarımsal üretim değeri 2002 yılında 369 milyon liradan 3,3 milyar liraya yükselttiklerini ifade eden Tunç, son 17 yılda 305,3 milyon TL’si hayvancılık olmak üzere toplam 913 milyon TL tarımsal destek ödediklerini kaydetti.

ELAZIĞ

03 Ekim 2019 Perşembe

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