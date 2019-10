Elazığ'da " Hürmet Sırası Bizde" Projesi kapsamında yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçların evlerinde temizliğin yanı sıra kış hazırlıkları yapılmaya başlandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım tarafından yürütülen " Hürmet Sırası Bizde" Projesini devam ediyor. Proje kapsamında kış mevsimi öncesinde kentteki yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve kimsesi olmayanların evlerinin temizliği, bakımının yanı sıra sobaları kurulup yakacakları da temin edilerek hazırlık yapılmaya başlandı.

Her türlü ihtiyacının giderilmesi için yapılan çalışmalarla birebir ilgilenen Berihan Kaldırım, devletin şefkat elinin her bir bakıma muhtaç vatandaşa ulaşıncaya kadar bu tür çalışmaları devam ettireceklerini aktardı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Bu insanlar toplumumuzun en hassas kesimini oluşturmaktadır ve bizim sorumluluğumuz altındadır. Onların her türlü sorunları ile ilgilenmek ve çözüm üretmek bizim en önemli görevlerimizdendir. Bu insanları memnun etmek, her türlü ihtiyaçlarını gidermek ve kendilerine devletimizin güler yüzünü göstererek ve şefkat elini uzatarak ellerinden tutmaya ve sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Kış mevsimi de yaklaşırken ilimizde ikamet bu insanlarımıza eşim Berihan Kaldırım’ın kendilerini bizzat ziyaret ederek yaptığı çalışmalarla bu yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Geçen yıl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız üzerinden yaklaşık 150 vatandaşımıza bu yardımlarımızı ulaştırmıştık. İlimiz genelinde bu önemli ve hassas konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

