Türkiye, dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç; " Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz" " Biz de gıdadan zehirlenmeler dünya ve Avrupa ortalamasının çok altındadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye, dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet ...

İHA

Gıda güvenilirliğinde Türkiye'nin iddialı olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç," Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz. Biz de gıdadan zehirlenmeler dünya ve Avrupa ortalamasının çok altındadır. Şu anda Avrupa birliği ülkeleri bizdeki sebze ve meyveleri Avrupa ülkesine girişinde biber ve patlıcan hariç diğer ürünlerde artık analiz yapma ihtiyacını görmüyor.

Türkiye, dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç; " Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz" " Biz de gıdadan zehirlenmeler dünya ve Avrupa ortalamasının çok altındadır"

Gıda güvenilirliğinde Türkiye'nin iddialı olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç," Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz. Biz de gıdadan zehirlenmeler dünya ve Avrupa ortalamasının çok altındadır. Şu anda Avrupa birliği ülkeleri bizdeki sebze ve meyveleri Avrupa ülkesine girişinde biber ve patlıcan hariç diğer ürünlerde artık analiz yapma ihtiyacını görmüyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Örgütü (FAO), Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü, Endüstriyel Trans Yağların Eliminasyonu, Sürdürülebilir Kalkınma için Gıda Güvenliği ve Risk Yönetimi” Sempozyumu başladı. 2019 Dünya Gıda Günü kapsamında Gazi, Fırat ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinin de katkılarıyla bir otelde düzenlenen “Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya” temalı sempozyumun iki gün süreceği bildirildi. Program, ‘Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, sağlığın desteklenmesi’, ‘Endüstriyel trans yağlar ve ‘Kalp krizi ve ölüm riski’ konulu panel il devam etti.

"Gıda güvenirliği'nde iddialıyız"
Gıda ve tüketimi konusunda Türkiye’nin en güvenilir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Sağlık konusunda Avrupa Birliği mevzuatına tam uyum sağlamış bir ülkeyiz. Gıda mevzuatımız Avrupa Birliği ile tam uyumludur. Hem beslenme ürünlerini hem de bitki koruma ürünlerinde yine Avrupa Birliği ile tam uyumlu bir şekilde uygulanan bir prosedür ve bir politikadır. O açıdan ülkemizde hem gıda güvenliği hem de gıda güvenilirliği ile alakalı mevzuatımızda sürekli düzenlemeler yapılmakta. Gıda güvenilirliği itibariyle iddialıyız. Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz. Biz de gıdadan zehirlenmeler dünya ve Avrupa ortalamasının çok altındadır. Şu anda Avrupa birliği ülkeleri bizdeki sebze ve meyveleri Avrupa ülkesine girişinde iki ürünümüz biber ve patlıcan hariç diğer ürünlerde artık analiz yapma ihtiyacını görmüyor. Dolayısıyla sebze ve meyvelerimiz Avrupa ülkelerine bir analize tabi tutulmadan rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Ülkemizde gıda üreten işletmelerin tümü bakanlığımız denetimi, kontrolü altındadır. Denetim ve kontrol sürekli devam ediyor. Dolayısıyla ruhsatlı, ambalajlı ve barkotlu gıda ürünlerinde çok güvenli bir şekilde alınız ve kullanınız. Gıda konusunda şüphe edilecek hiçbir şüphe söz konusu değildir” dedi.
Bugünün ‘Dünya Gıda Günü’ olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “ Dolayısıyla dünyanın gündeminde olan ve bütün insanları, toplumları çok yakında ilgilendiren önemli bir konu. Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımız zaman aslında tabloyu çok net görüyoruz. Dünyanın gündeminde olan konular ve gelecekte de yine gündeminde olacak önemli konular. Kanaatimce, dünyanın yeni bir medeniyet tasavvuruna ihtiyacı var. Konuları sağlam, insanı merkeze alan, bütün inançlarda dünyada var olan bütün kadim anlayışlarda insan merkezdedir. Bu sempozyumun güzel geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Her 9 kişiden 1'i fazla kilolu, obezite"
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ise, “Dünyada açlığın ve kötü beslenmenin her türünün sona erdirilmesi ve herkes için gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin temin edilmesi gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Dünya Gıda Günü 150 ülkede etkinlikler, hükümetleri, işletmeleri, STK'ları, medya ajanslarını, sivil toplum örgütlerini ve toplumu bir araya getirmekte ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada sıfır açlığa ulaşmak için eylem çağrısında bulunmaktadır. Bu yılki ‘Dünya Gıda Günü’, ‘Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Güvenliği’ ve ‘Beslenme Durumu’nda (SOFI 2019) yayınlanan mesajları tekrarlıyor ve sağlıklı beslenmenin herkese uygun ve uygun fiyatlı hale getirilmesi için harekete geçiyor. SOFI 2019 raporuna göre, dünya, açlığa karşı yıllardır sürdürdüğü mücadelede belli bir ilerleme gösterdi. Ancak bugün yetersiz beslenen insan sayısı yeniden artış gösteriyor. Bugün 820 milyondan fazla insan, bir başka deyişle yaklaşık her dokuz kişiden biri, açlıkla mücadele ederken, fazla kilolu ve obezite tüm bölgelerde, özellikle okul çağı çocukları ve yetişkinler arasında artmaya devam ediyor”diye konuştu.

"Daha fazla gıda üretmek yerine, daha güvenilir gıda üretmeliyiz"
Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının bir araya gelmesiyle birlikte ortaya çıkan hastalıklar hakkında bilgiler aktaran Ursu, “Obezite oranları, sadece gelişmiş ülkelerde değil, açlığın ve obezitenin genellikle bir arada bulunduğu, düşük gelirli ülkelerde de artmıştır. Sağlıksız beslenme, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve bazı kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında gelmektedir. Dünya çapındaki ölümlerin beşte biriyle ilişkilendirilen sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon ABD Dolarına yaklaşan maliyetiyle hükumetlerin sağlığa ayırdıkları bütçelerin üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu, mevcut gıda sistemimizin sürdürülebilir olmadığının açık bir göstergesidir. Odağımızı daha fazla gıda üretmek yerine daha güvenilir gıda üretmeye çevirmeliyiz. Özel sektör, piyasaya daha besleyici gıdalar sürerek ve beslenmeyle ilgili kanun ve düzenlemelere bağlı kalarak gıda üretimini/satışını, gıda ürünlerinin yeniden formüle edilmesini sağlamalı ve tüketicileri toplam yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz seviyelerinin yüksekliği konusunda uyaran besin etiketleri ile özellikle çocuklara yönelik gıdaların pazarlanmasında gerekli hassasiyeti göstermelidir. Ayrıca, güvenilir ve besleyici ürün çeşitlerinin üretimine yönelik yenilikçi teknolojik gelişmeleri özellikle düşük gelirli ülkelerle paylaşması da son derece önemlidir"ifadelerini kullandı.
Sempozyuma, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'ın yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, BM Türkiye Mukim Koordinatorü Alvaro Rodriguez, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, akademisyenler, kurum ve kuruluş müdürü ile STK temsilcileri katıldı.

ELAZIĞ

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:53
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz"
YEREL HABERLER "Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ...
Elazığ’da "Emzirme Haftası” etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da "Emzirme Haftası” etkinliği
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
Dolandırıcılığa karşı Başkan Şerifoğulları’ndan uyarı
YEREL HABERLER Dolandırıcılığa karşı Başkan Şerifoğulları’ndan uyarı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı:2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı:2 yaralı
Hasta öğrenciyi otobüsle hastaneye ulaştırdı Belediye otobüsü şoförü Metin Tekin, yolcuları indirdikten sonra yolda fark ettiği hasta öğrenci için geri dönüp araca alarak hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Hasta öğrenciyi otobüsle hastaneye ulaştırdı Belediye ...
Elazığ'da " Hürmet Sırası Bizde" Projesi
YEREL HABERLER Elazığ'da " Hürmet Sırası Bizde" Projesi
Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç: "Son 16 yılda tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde ülkemiz toplam 69 milyar dolar ihracat fazlası verdi" " Türkiye tarım ürünleri dış ticaretinde şüphesiz net ihracatçı bir ülke konumundadır"
YEREL HABERLER Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde 69 milyar dolar ...
Iva Slonjsak, Elazığ İl Özel İdare'de
YEREL HABERLER Iva Slonjsak, Elazığ İl Özel İdare'de
Kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı
Hayvan sevgisini aşılayan örnek proje
YEREL HABERLER Hayvan sevgisini aşılayan örnek proje
Hollanda'da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Hollanda'da öldürülen 2 çocuk annesi memleketi ...
Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı
ESYSK ile Medical Park Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu protokolü
YEREL HABERLER ESYSK ile Medical Park Hastanesi arasında sağlık ...
Elazığ'a Gençlik Meclisi
YEREL HABERLER Elazığ'a Gençlik Meclisi
Elazığ'da sağlık için yürüyüş etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ'da sağlık için yürüyüş etkinliği
Elazığ’da 165 bin ton üretimi beklenen pancarın alım kampanyası başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da 165 bin ton üretimi beklenen pancarın alım ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kovancılar'da "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği
YEREL HABERLER Kovancılar'da "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği
Fırat Üniversitesi'nde TÜBİTAK eğitimi
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi'nde TÜBİTAK eğitimi
Jandarma 136 bin TL’lik sentetik uyuşturucu ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma 136 bin TL’lik sentetik uyuşturucu ele ...
Elazığ'da Bahreynli iş adamlarına ticaret olanakları anlatıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da Bahreynli iş adamlarına ticaret olanakları ...
Simülasyon tırı ile depremi birebir yaşadılar
YEREL HABERLER Simülasyon tırı ile depremi birebir yaşadılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X