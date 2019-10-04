ELAZIÄžÂ´da uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin iÅŸbirliÄŸiyle bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi konusunda sempozyum dÃ¼zenlendi. UzmanlarÄ±n buluÅŸtuÄŸu sempozyumda sÃ¶z alan TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hadi TunÃ§, TÃ¼rkiye olarak gÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi konusunda iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "GÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi itibariyle iddialÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye olarak dÃ¼nyada en saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± Ã¼reten Ã¼lkelerden biriyiz" dedi.Â

ElazÄ±ÄŸ TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ile DÃ¼nya GÄ±da Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n iÅŸ birliÄŸiyle 'BulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi ve kontrolÃ¼, endÃ¼striyel trans yaÄŸlarÄ±n eliminasyonu, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma iÃ§in gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve risk yÃ¶netimi' sempozyumu dÃ¼zenlendi. ElazÄ±ÄŸ Valisi Ã‡etin Oktay KaldÄ±rÄ±m, TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hadi TunÃ§, FAO Orta Asya Alt BÃ¶lge Ofisi KoordinatÃ¶rÃ¼ ve FAO TÃ¼rkiye Temsilcisi Viorel Gutu, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Temsilcisi Pavel Ursu, BM TÃ¼rkiye Mukim KoordinatorÃ¼ Alvaro Rodriguez, akademisyenler ve Ã§ok sayÄ±da davetlinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen sempozyumda bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

'820 MÄ°LYONDAN FAZLA Ä°NSAN AÃ‡LIKLA MÃœCADELE EDÄ°YOR'

Sempozyumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Temsilcisi Pavel Ursu, yetersiz beslenen insan sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, "DÃ¼nyada aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n ve kÃ¶tÃ¼ beslenmenin her tÃ¼rÃ¼nÃ¼n sona erdirilmesi ve herkes iÃ§in gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin temin edilmesi gerekliliÄŸine dikkat Ã§ekiyoruz. `DÃ¼nyada GÄ±da GÃ¼vencesizliÄŸinin Durumu (SOFI) 2019Â´ raporuna gÃ¶re, dÃ¼nya, aÃ§lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelede belli bir ilerleme gÃ¶sterdi. Ancak bugÃ¼n yetersiz beslenen insan sayÄ±sÄ± yeniden artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. BugÃ¼n 820 milyondan fazla insan, bir baÅŸka deyiÅŸle yaklaÅŸÄ±k her dokuz kiÅŸiden biri, aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele ederken, fazla kilo ve obez kategorisi tÃ¼m bÃ¶lgelerde, Ã¶zellikle okul Ã§aÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ± ve yetiÅŸkinler arasÄ±nda artmaya devam ediyor" dedi.Â

'TÃœRKÄ°YE OLARAK DÃœNYADA EN SAÄžLIKLI GIDAYI ÃœRETEN ÃœLKELERDEN BÄ°RÄ°YÄ°Z'

Ursu'nun ardÄ±ndan sÃ¶z alan TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hadi TunÃ§, TÃ¼rkiye olarak gÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi konusunda iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"SaÄŸlÄ±k konusunda Avrupa BirliÄŸi mevzuatÄ±na tam uyum saÄŸlamÄ±ÅŸ bir Ã¼lkeyiz. GÄ±da mevzuatÄ±mÄ±z Avrupa BirliÄŸi ile tam uyumludur. Hem beslenme Ã¼rÃ¼nlerini hem de bitki koruma Ã¼rÃ¼nlerinde yine Avrupa BirliÄŸi ile tam uyumlu bir ÅŸekilde uygulanan bir prosedÃ¼r ve bir politikadÄ±r. O aÃ§Ä±dan Ã¼lkemizde hem gÄ±da gÃ¼venliÄŸi hem de gÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi ile alakalÄ± mevzuatÄ±mÄ±zda sÃ¼rekli dÃ¼zenlemeler yapÄ±lmakta. GÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi itibariyle iddialÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye olarak dÃ¼nyada en saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± Ã¼reten Ã¼lkelerden biriyiz. Bizde gÄ±dadan zehirlenmeler dÃ¼nya ve Avrupa ortalamasÄ±nÄ±n Ã§ok altÄ±ndadÄ±r."



ELAZIÄž 04 Ekim 2019 Cuma Ä°MSAK 04:53

GÃœNEÅž 06:14

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