"TÃ¼rkiye olarak dÃ¼nyada en saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± Ã¼reten Ã¼lkelerden biriyiz"

DeÄŸerli Haberturk.com okurlarÄ±.

Haberturk.com ekibi olarak TÃ¼rkiyeâ€™de ve dÃ¼nyada yaÅŸanan ve haber deÄŸeri taÅŸÄ±yan her tÃ¼rlÃ¼ geliÅŸmeyi sizlere en hÄ±zlÄ±, en objektif ve en doyurucu ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YoÄŸun gÃ¼ndem iÃ§erisinde sunduÄŸumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleÅŸtiri, gÃ¶rÃ¼ÅŸ, yorumlarÄ±nÄ±z bizler iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Fakat karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve yasalara uygunluk Ã§erÃ§evesinde oluÅŸturduÄŸumuz yorum platformlarÄ±nda daha saÄŸlÄ±klÄ± bir tartÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± temin etmek amacÄ±yla ortaya koyduÄŸumuz bazÄ± yorum ve moderasyon kurallarÄ±mÄ±za dikkatinizi Ã§ekmek istiyoruz.

SayfamÄ±zda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kanunlarÄ±na ve evrensel insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± yorumlar onaylanmaz ve silinir. OkurlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlarÄ±n, (yorum yapan diÄŸer okurlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik yorumlar da dahil olmak Ã¼zere) kiÅŸilere, Ã¼lkelere, topluluklara, sosyal sÄ±nÄ±flara Ä±rk, cinsiyet, din, dil baÅŸta olmak Ã¼zere ayrÄ±mcÄ±lÄ±k unsurlarÄ± taÅŸÄ±masÄ± durumunda yorum editÃ¶rlerimiz yorumlarÄ± onaylamayacaktÄ±r ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aÅŸaÄŸÄ±lama, nefret sÃ¶ylemi, kÃ¼fÃ¼r, hakaret, kadÄ±n ve Ã§ocuk istismarÄ±, hayvanlara yÃ¶nelik ÅŸiddet sÃ¶ylemi iÃ§eren yorumlar da yer almaktadÄ±r. SuÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vmek, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti yasalarÄ±na gÃ¶re suÃ§tur. Bu nedenle bu tarz okur yorumlarÄ± da doÄŸal olarak Haberturk.com yorum sayfalarÄ±nda yer almayacaktÄ±r.

AyrÄ±ca Haberturk.com yorum sayfalarÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doÄŸruluÄŸu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama iÃ§eren, halkÄ±n tamamÄ±nÄ± veya bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapÄ±lamaz.

Yorumlarda markalarÄ±n ticari itibarÄ±nÄ± zedeleyici, karalayÄ±cÄ± ve herhangi bir ÅŸekilde ticari zarara yol aÃ§abilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. AynÄ± ÅŸekilde bir markaya yÃ¶nelik promosyon veya reklam amaÃ§lÄ± yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. BaÅŸka hiÃ§bir siteden alÄ±nan linkler Haberturk.com yorum sayfalarÄ±nda paylaÅŸÄ±lamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarÄ±nda paylaÅŸÄ±lan tÃ¼m yorumlarÄ±n yasal sorumluluÄŸu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarÄ±nda yorum yapan her okur, yukarÄ±da belirtilen kurallarÄ±, sitemizde yayÄ±nlanan KullanÄ±m KoÅŸullarÄ±â€™nÄ± ve Gizlilik SÃ¶zleÅŸmesiâ€™ni peÅŸinen okumuÅŸ ve kabul etmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Bizlerle ve diÄŸer okurlarÄ±mÄ±zla yorum kurallarÄ±na uygun yorumlarÄ±nÄ±zÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinizi yasalar, saygÄ±, nezaket, birlikte yaÅŸama kurallarÄ± ve insan haklarÄ±na uygun ÅŸekilde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"TÃ¼rkiye olarak dÃ¼nyada en saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± Ã¼reten Ã¼lkelerden biriyiz"

DHA

ELAZIÄžÂ´da uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin iÅŸbirliÄŸiyle bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi konusunda sempozyum dÃ¼zenlendi. UzmanlarÄ±n buluÅŸtuÄŸu sempozyumda sÃ¶z alan TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hadi TunÃ§, TÃ¼rkiye olarak gÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi konusunda iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "GÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi itibariyle iddialÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye olarak dÃ¼nyada en saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± Ã¼reten Ã¼lkelerden biriyiz" dedi.Â 

ELAZIÄžÂ´da uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin iÅŸbirliÄŸiyle bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi konusunda sempozyum dÃ¼zenlendi. UzmanlarÄ±n buluÅŸtuÄŸu sempozyumda sÃ¶z alan TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hadi TunÃ§, TÃ¼rkiye olarak gÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi konusunda iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "GÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi itibariyle iddialÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye olarak dÃ¼nyada en saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± Ã¼reten Ã¼lkelerden biriyiz" dedi.Â 
ElazÄ±ÄŸ TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ile DÃ¼nya GÄ±da Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n iÅŸ birliÄŸiyle 'BulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi ve kontrolÃ¼, endÃ¼striyel trans yaÄŸlarÄ±n eliminasyonu, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma iÃ§in gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve risk yÃ¶netimi' sempozyumu dÃ¼zenlendi. ElazÄ±ÄŸ Valisi Ã‡etin Oktay KaldÄ±rÄ±m, TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hadi TunÃ§, FAO Orta Asya Alt BÃ¶lge Ofisi KoordinatÃ¶rÃ¼ ve FAO TÃ¼rkiye Temsilcisi Viorel Gutu, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Temsilcisi Pavel Ursu, BM TÃ¼rkiye Mukim KoordinatorÃ¼ Alvaro Rodriguez, akademisyenler ve Ã§ok sayÄ±da davetlinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen sempozyumda bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesi tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.
'820 MÄ°LYONDAN FAZLA Ä°NSAN AÃ‡LIKLA MÃœCADELE EDÄ°YOR'
Sempozyumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Temsilcisi Pavel Ursu, yetersiz beslenen insan sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, "DÃ¼nyada aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n ve kÃ¶tÃ¼ beslenmenin her tÃ¼rÃ¼nÃ¼n sona erdirilmesi ve herkes iÃ§in gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin temin edilmesi gerekliliÄŸine dikkat Ã§ekiyoruz. `DÃ¼nyada GÄ±da GÃ¼vencesizliÄŸinin Durumu (SOFI) 2019Â´ raporuna gÃ¶re, dÃ¼nya, aÃ§lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelede belli bir ilerleme gÃ¶sterdi. Ancak bugÃ¼n yetersiz beslenen insan sayÄ±sÄ± yeniden artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. BugÃ¼n 820 milyondan fazla insan, bir baÅŸka deyiÅŸle yaklaÅŸÄ±k her dokuz kiÅŸiden biri, aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele ederken, fazla kilo ve obez kategorisi tÃ¼m bÃ¶lgelerde, Ã¶zellikle okul Ã§aÄŸÄ± Ã§ocuklarÄ± ve yetiÅŸkinler arasÄ±nda artmaya devam ediyor" dedi.Â 
'TÃœRKÄ°YE OLARAK DÃœNYADA EN SAÄžLIKLI GIDAYI ÃœRETEN ÃœLKELERDEN BÄ°RÄ°YÄ°Z'
Ursu'nun ardÄ±ndan sÃ¶z alan TarÄ±m ve Orman Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hadi TunÃ§, TÃ¼rkiye olarak gÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi konusunda iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"SaÄŸlÄ±k konusunda Avrupa BirliÄŸi mevzuatÄ±na tam uyum saÄŸlamÄ±ÅŸ bir Ã¼lkeyiz. GÄ±da mevzuatÄ±mÄ±z Avrupa BirliÄŸi ile tam uyumludur. Hem beslenme Ã¼rÃ¼nlerini hem de bitki koruma Ã¼rÃ¼nlerinde yine Avrupa BirliÄŸi ile tam uyumlu bir ÅŸekilde uygulanan bir prosedÃ¼r ve bir politikadÄ±r. O aÃ§Ä±dan Ã¼lkemizde hem gÄ±da gÃ¼venliÄŸi hem de gÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi ile alakalÄ± mevzuatÄ±mÄ±zda sÃ¼rekli dÃ¼zenlemeler yapÄ±lmakta. GÄ±da gÃ¼venilirliÄŸi itibariyle iddialÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye olarak dÃ¼nyada en saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dayÄ± Ã¼reten Ã¼lkelerden biriyiz. Bizde gÄ±dadan zehirlenmeler dÃ¼nya ve Avrupa ortalamasÄ±nÄ±n Ã§ok altÄ±ndadÄ±r."

ELAZIÄž

04 Ekim 2019 Cuma

  • Ä°MSAK 04:53
  • GÃœNEÅž 06:14
  • Ã–ÄžLE 12:17
  • Ä°KÄ°NDÄ° 15:34
  • AKÅžAM 18:10
  • YATSI 19:26
Anadolu AjansÄ±, DHA, Ä°HA tarafÄ±ndan geÃ§ilen tÃ¼m ElazÄ±ÄŸ haberleri, bu bÃ¶lÃ¼mde Haberturk.com editÃ¶rlerinin hiÃ§bir editoryal mÃ¼dahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarÄ