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Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

İHA

Elazığ'ın Maden İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Elazığ’ın Maden İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığDiyarbakır Karayolu Kumyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AV 708 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ELAZIĞ

04 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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