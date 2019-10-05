TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor’da Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti.

Elazığ Belediyespor FK Teknik Direktörü Alaattin Tutaş 30 kaybedilen Turgutluspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Görevinden istifa ettiğini ve aldığı bu kararı yönetim kuruluna ileteceğini aktaran Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, gelinen süreçte bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü söyledi.

Tutaş açıklamasında, ”Ben görevi bırakıyorum ama Elazığ Belediyespor’un çok iyi yerlere geleceğini herkes çok yakın bir zamanda görecek”dedi.

ELAZIĞ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:54

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