Elazığspor’da İzzet’in durumu MR’ı çekildikten sonra belli olacak

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Birevim Elazığspor’da sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet Topatar’ın durumu MR'ı çekildikten sonra netlik kazanacak.



Dün 5 Şubat Stadyumu’nda oynanan Niğde Anadolu FK maçının 16. dakikasında Elazığspor'un ilk gölünü atan ve sonrasında sakatlık geçiren 18 yaşındaki kanat oyuncusu İzzet Topatar, oyuna devam edemeyerek yerini Cengizhan Akgün’e bırakmıştı. Sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet'in MR’ı çekileceği ve durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.

İzzetin Çarşamba günü oynanacak olan Karabükspor maçında forma giymemesi bekleniyor.

ELAZIĞ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:07

YATSI 19:23

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