Elazığ'da 400 gram sentetik uyuşturucuya 1 tutuklama

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışmada uyuşturucu ticareti yapan 2 kişinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu otomobili de tespit eden ekipler, aracı yol kontrolü sırasında durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, değeri 150 bin TL olduğu belirtilen 400 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 9 bin TL para ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.A. ve F.D., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.A. tutuklanırken, F.D. ise serbest bırakıldı.



ELAZIĞ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:56

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