Elazığ'da “Yeni Deprem Yönetmeliği Işığında Geoteknik Raporlar" semineri düzenlendi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ Temsilciliği işbirliğinde “Yeni Deprem Yönetmeliği Işığında Geoteknik Raporlar" semineri"gerçekleştirildi. Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda yapılan seminere inşaat mühendisleri, mimar ve sektör temsilcileri katıldı.

Seminerde, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Suha Aksoy,Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Işığında Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarımına Kritik Bakış, 2019 Yılı İtibari ile Uygulamaya Giren Türkiye Yeni Deprem Yönetmeliği ile Uyumlu Olarak Yüzeysel ve Derin Temeller Nasıl Tasarlanır konularını aktardı.

Eski yönetmeliğe kıyasla yeni yönetmelikte göze çarpan değişikler ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında da konuşan Aksay, gereken alanlar, uygulamalı bir örnek üzerinde yüzeysel ve derin temel tasarımı hesap aşamaları gösterimiyle ilgili de bilgi verdi.

Seminer karşılıklı soru cevapla sona erdi.

ELAZIĞ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:56

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