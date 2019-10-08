Elazığspor’da İzzet Topatar, 2 karşılaşmaya çıkamayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığspor’da sol ayak arka adalesinde birinci derece yırtık oluşan İzzet Topatar’ın 2 karşılaşmaya çıkamayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü 5 Şubat Stadyumu’nda oynanan Niğde Anadolu FK maçının 16. dakikasında attığı gol sonrası sakatlık geçiren 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu İzzet Topatar oyuna devam edemeyerek yerini Cengizhan Akgün’e bırakmıştı. Sol ayak arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan İzzet’in Medical Park Elazığ Hastanesi'nde MR’ı çekildi. MR sonucuna göre başarılı futbolcunun beklenildiği gibi sol ayak arka adalesinde 1. derece yırtık bulgusuna rastlandığı ve İzzet’in 2 karşılaşmada sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Genç oyuncunun Pazartesi gününden sonra takımla antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.

ELAZIĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.