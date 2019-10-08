Ağabey "İyi ki kardeşim var" dedi, hiç düşünmeden böbreğini verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağabey "İyi ki kardeşim var" dedi, hiç düşünmeden böbreğini verdi

İHA

Ağabey "İyi ki kardeşim var" dedi, hiç düşünmeden böbreğini verdi

Elazığ’da 3 yıldır böbrek hastası olan ve son 6 ayda böbrek fonksiyonları yüzde 20’nin altına düşen 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Fatma Arpacı'ya (35) ağabeyi, "İyi ki kardeşim var" diyerek böbreğini verdi hayata tutunmasını sağladı.
3 yıl önce rahatsızlanarak hastane giden 3 çocuk annesi Fatma Arpacı’ya protein kaçağından dolayı böbrek hastalığı tanısı kondu. Tedaviye cevap vermeyen Arpacı’nın son 6 ayda böbrek fonksiyonları yüzde 20’nin altına düştü. Doktorlar Arpacı’ya diyalize girmesi ya da nakil olması gerektiğini söyledi. Kardeşine hastalığının ilk gününden itibaren destek olan ve onun diyalize girmesine razı olmayan ağabeyi 2 çocuk babası Nazım Kuş, hiç tereddüt etmeden böbreğini verme kararı aldı. Yapılan tetkikler sonrası kardeşler, Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezinde operasyona alındı. Başarılı geçen operasyon sonrası Arpacı’ya ağabeyinin böbreği nakledildi.

"Ağabeyimin böbreğini taşıyorum"
Hastalığının 3 yıl önce başladığını belirten Fatma Arpacı, “Protein kaçağı vardı. Daha sonra da böbrek yetmezliği başladı. Tedavi uyguladılar ama cevap vermedi. Daha sonra nakil olacaksın dediler. Böbrek yetmezliğim yüzde 20’nin altına düştü. Ankara ve Malatya’ya gittim ama hiçbir yerden cevap alamadım. Nakil olacaksın dediler. Ağabeyimden aldım. Allah ondan razı olsun. Ona da Allah şifa versin. Rabbim ona darlık göstermesin. Çok memnunum. Şu an ağabeyimin böbreğimi taşıyorum” dedi.

"Onu böbreğimle yaşatıyorum"
Böbrek hastalarının durumunu bildiğini aktaran Nazım Kuş, “Diyalize giriyorlardı ve acı çekiyorlardı. Amcam vardı, 18 yıl diyalize girmişti oradan biliyorum. Onu her zaman gözümde canlandırdım ve kardeşime destek çıktım. Ben senin arkandayım dedim. Tedavi ol, cevap vermezse ben hazırım sana böbreğimi bağışlıyorum dedim. Ben samimi olarak söyledim. Tedavi yanıt vermeyince kendisini çağırdım. Ağabeyin arkanda ve umutsuzluğa kapılma dedim. En son böbrekleri nakil duruma geldi. Bende seve seve geldim. Tahlillerimizi yaptık ve ameliyatımızı olduk. Ben de kardeşim de memnun. İyi ki kardeşim var. Onu böbreğimle yaşatıyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.

ELAZIĞ

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığspor’da İzzet Topatar, 2 karşılaşmaya çıkamayacak
YEREL HABERLER Elazığspor’da İzzet Topatar, 2 karşılaşmaya ...
Elazığ'da 400 gram sentetik uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da 400 gram sentetik uyuşturucuya 1 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 1 şüpheli ...
Elazığ'da “Yeni Deprem Yönetmeliği Işığında Geoteknik Raporlar" semineri
YEREL HABERLER Elazığ'da “Yeni Deprem Yönetmeliği Işığında ...
Elazığ’da tefeci operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da tefeci operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Op. Dr. Güngör, "Geceleri bebeğinizi emzirmeyi ihmal etmeyin"
YEREL HABERLER Op. Dr. Güngör, "Geceleri bebeğinizi emzirmeyi ihmal ...
Elazığ’da bağ bozumu turizmi
YEREL HABERLER Elazığ’da bağ bozumu turizmi
Elazığspor’da İzzet’in durumu MR’ı çekildikten sonra belli olacak
YEREL HABERLER Elazığspor’da İzzet’in durumu MR’ı çekildikten sonra ...
Bin 145 çiftçinin ektiği pancarda verim yüz güldürdü Elazığ başta olmak üzere bölgede bin 145 çiftçinin yetiştirdiği pancarda şeker oranının ve verimin yüksekliği sevindirdi
YEREL HABERLER Bin 145 çiftçinin ektiği pancarda verim yüz ...
Turizmciler, gelişmekte ilk sıraya koydukları bölgeyi gezdi
YEREL HABERLER Turizmciler, gelişmekte ilk sıraya koydukları bölgeyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X