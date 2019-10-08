Okul bahçesine okuma alanı

Elazığ'da Şehit Eyüp Emre Kan İlkokulu'nun bahçesine okuma alanı ve içinde ise geri dönüşüm amaçlı atık köşesi kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Elazığ Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında Hankendi’de bulunan Şehit Eyüp Emre Kan İlkokulu tarafından öğrenciler için bahçede okuma alanı oluşturuldu.Okula ayrıca geri dönüşüm amaçlı atık köşesi de kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla hazırlanan alanların açılışı yapıldı.

Sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Feyzi Gürtürk,“Okumak, düşünme ve anlama kabiliyetlerinizi geliştirmenizi, hayata farklı açılardan bakabilmenizi, olaylar arasında mukayese yapabilmenizi ve hayatın her alanında başarılı olmanızı sağlar.Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak olan sizlersiniz. Ülkemizin geleceği sizlerin vereceği kararlarla, yapacağınız işlerle, üreteceğiniz bilgiyle şekillenecek. Bu yüzden sizlerin başarılı olması, yarının dünyasına şimdiden hazırlanmaya başlamanız bizim için çok önemlidir. Yarının karar alıcıları olarak sizler daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundasınız. Bu nedenle okumanızı önemsiyoruz. Başarıya giden en etkili yolun okumaktan, araştırmaktan ve üretmekten geçtiğini asla unutmayın” dedi.

ELAZIĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.