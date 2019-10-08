Başkan Şerifoğulları;" Yaptığımız 280 TL seyyanen zammı bu ay maaşlara yansıtacağız"

Seçim öncesi bir taahhütte bulunduklarını ve gerekli iyileştirmeyi yapacaklarını ifade ettiğini anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, geçen ay karar alıp sözleşmeyi imzaladıklarını, yaptıkları 280 TL seyyanen zammı bu ay çalışan bin 1845 personelin maaşına yansıtacaklarını söyledi.

Elazığ Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren BELPER bünyesinde çalışan 1845 belediye işçisine yapılan 280 TL zammın ardından Hizmetİş Sendikası üyeleri, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyaret etti.

Ziyarette Hizmetİş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı, Başkan Şerifoğulları’na teşekkür ederek, “Başkanımız zor günlerin mimarıdır. Sadece işçilerimizin sorunlarıyla değil, Elazığ’ın tüm sorunlarıyla ilgilendiği ve zorluklara göğüs gerdiği için, engelleri tek tek aştığı için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Elazığ’ın sorunlarını çözme noktasında çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Başkan Şerifoğulları ise, “Elazığ’ın kangrenleşmiş sorunları var. Bu sorunları çözme noktasında çok ciddi adımlar attık, sorunları asgariye indirdik, indirmeye de devam edeceğiz. Önemli sorunlarımızdan bir tanesi de BELPER bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin haklarında ciddi bir kayıp söz konusuydu. Seçim öncesi bir taahhütte bulunmuştuk. Gerekli iyileştirmeyi yapacağımızı ifade etmiştik. Geçen ay karar aldık ve sözleşmeyi imzaladık. Yapmış olduğumuz 280 TL seyyanen zammı bu ay maaşlara yansıtacağız. Biz şehrimizin sorunlarını belediye bünyesinde çalışan tüm kadrolarımızla birlikte çözmek istiyoruz. İnanıyorum ki bu iyileştirme çok güzel bir şekilde hizmete yansıyacaktır. İşçilerimizin motivasyonuna katkı sağlayacaktır. Elazığ’ın tüm sorunlarını işçi kardeşlerimizle, memur kardeşlerimizle kısaca tüm kadrolarımızla birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

ELAZIĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:57

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