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Adrenalin tutkunlarının yeni adresi 'Macera Parkı'

İHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde adrenalin tutkunları için kurulan ve büyük bir bölümü tamamlanan "Macera Parkı" heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi 'Macera Parkı'

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde adrenalin tutkunları için kurulan ve büyük bir bölümü tamamlanan “Macera Parkı" heyecanlı dakikalar yaşatıyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü manzaralı olarak Hazar baba Dağı eteğine kurulumu süren ‘Macera Parkı’ adrenalin tutkunlarına heyecanlı dakikalar yaşatıyor. 1400 rakımda bulunan ‘Macera Parkı’nda dev salıncak, zorlu parkurlar tamamlanırken, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en uzun Zipline hattı da bitirilerek hizmete alınması hedefleniyor. Bölgenin uygun olması nedeniyle motor severler de parka gelerek hem etkinlikler yapıyor, hemde motorlarıyla heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Parka kurulan ve gerilerek boşluğa bırakılıp dev salıncak ise ayrı bir heyecan veriyor.
Macera Parkı hakkında bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Ercan Güler, “Yaklaşık 1,5 aydır çalışıyoruz. Doğal ağaçlara kurulmuş 15 oyunluk bir parkurumuz, 12 metrelik dev salıncağımız mevcut. Türkiye’nin en uzun 1100 metrelik 2 hatlı zipline var. Oyunlar asma germe oyunlarıdır. Tamamen emniyetli bir sistemdir. Emniyet kemeri ile çıkılır ve hiçbir tehlikesi bulunmamaktadır. 12 yaş üzeri herkes kullanabilir. Dev salıncak ise bir vinç yardımı ile 12 metre yüksekliğe çekilerek aşağıda kontrol edilerek bir kilit sistemi mevcuttur. Hazar Baba’da adrenalin tutkunları için bir park oluşturduk. Kış turizmi dışında yaz turizmi de adrenalin parkı ile canlanacaktır” diye konuştu.
Hafta sonunu macera parkında geçirdiğini ifade eden Ömer Faruk Narlı, "Elazığ’ın bilinirliğinin artması acısından bu tür yatırımların önemi büyük. Özelliklede Hazar Gölünün etrafında kullanılan birçok alan bulunmaktadır. Buda ayrı bir değer katıyor. Bir yerin su kenarında olması görsel olarak da güzel oluyor. Bu tür yatırımlar ile buranın daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Motor kulübü olarak buraya geldik ve kamp yaptık. Bütün parkurlarda bizde bulunduk ve değerlendirdik. Hafta sonu olması nedeniyle buralar daha da ilgi görüyor ve ilgi görüyor. Hafta sonu diğer illerden Diyarbakır, Malatya, Tunceli'den gelenler oluyor. İlgi gün geçtikçe artacaktır. Böyle bir yatırım bölge de tekdir diye düşünüyorum”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:29
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  • YATSI 19:18
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