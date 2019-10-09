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Fırat Üniversitesi'nde ‘Oryantasyon ve Buluşma’ programı

İHA

Fırat Üniversitesi'nde 'Oryantasyon ve Buluşma' programı düzenledi.

Fırat Üniversitesi'nde ‘Oryantasyon ve Buluşma’ programı

Fırat Üniversitesi'nde ‘Oryantasyon ve Buluşma’ programı düzenledi.
Fırat Üniversitesi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde ‘Oryantasyon ve Buluşma’ programı düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program üniversitenin tanıtımını anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Daha sonra Teknofese katılarak model uydu dalında 3’üncü olan takıma ödül verildi.
Etkinliğin amacının öğrencileri bir araya getirmek belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, “Üniversitemizdeki faaliyetler ile ilgili bilgilendirmektir. Fırat Üniversitesi 1967 yılından itibaren yüksek öğretimde eğitim öğretim veriyor. O günden bu güne kadar nitelikli insan kaynakları ön lisan lisans üstü ve lisans olmak üzere yaklaşık 130 bin üzerinde mezun vermiştir. Mezunlarımız ülkemizin her yerinde değil dünyanın birçok coğrafyasında kendi alanında Fırat üniversitesinden aldığı eğitim ile kendi gayretleri ile hizmet vermektedir. Aldığı bilgileri diğer kuşaklara aktararak daha fazla kişiye hizmet vermiş olacak. Hem ülkemiz içerisinde hem de ülkemiz dışında farklı firmalarda işlerini yürütmektedirler. Fırat Üniversitesini seçerek büyük mutluluk yaşamış olmalısınız. Şuanda Türkiye'nin 207 üniversitesi var. F.Ü bunların içerisinde başarı sıralaması, nitelikli insan kaynakları ve sizin eğitim alacağınız alt yapı acısından en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Dünyada binlerce üniversite arasında ilk 400500 içerisinde bulunmaktadır. Türkiye'nin en eski veterinerlik fakültesinden birisine sahiptir” dedi.
Kendi isteği ile Fırat Üniversitesine geldiğini belirten öğrencilerden Fatma Nisa Karasakal ise , "Daha önce gelip görmüştüm. ilk tercihim burasıydı ve yerleştim. Elazığ'ı güzel buldum insanları da sıcak kanlı ve yardım sever. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. ilerideki hedefim akademisyen olmak burada Fırat Üniversitesinde kalmak istiyorum" diye konuştu.

ELAZIĞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:58
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