20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı Elazığ'da 23 yıl hapis cezası ve 20 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, hakkında 20 ayrı suçtan arama kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T’nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında şüphelinin Akçakiraz Beldesi Zafer Mahallesi’nde bir adreste olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.T. yakalanarak gözaltın alındı. Jandarma da işlemi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Tutuklanan zanlının hakkında Tehdit, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Hakaret, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ” gibi suçlarının olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:02

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.