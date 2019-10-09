Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal

Elazığ Valiliği Orcik Festivali ve Bağ Bozumu festivalinin iptal edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında;"İlimizde 1213 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 13’üncü Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri programımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın başlamış olması nedeniyle iptal edilmiştir.

Kahraman Türk ordumuz şimdi yada gelecekte sınırlarımızda kendine tehdit oluşturacak hiçbir oluşuma izin vermeyecektir. Ulusal güvenliğimizi korumak, huzuru temin ve bölgede barışı tesis etmek ve terör örgütlerinden arındırmak üzere yola revan olan kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi "Barış Pınarı" harekâtında Rabbimiz mansur ve muzaffer kılsın"denildi.

ELAZIĞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:58

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