Duvarları çatlamıştı, kontrollü yıkımı yapıldı

Elazığ'da duvarı çatlayan köy camisi ekiplerce yıkıldı.

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan Harput Gökçebağlar köyündeki caminin duvarında büyük çatlaklar oluştu. Yapılan incelemeler sonucu cami 1 ay önce ibadete kapatıldı.Ardından bugün belediye ekipleri tarafından cami kontrollü bir şekilde iş makineleri ile yıkıldı. 40 haneli köy, caminin yeniden yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Köyün merkeze 10 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat, “Köy camisinde ufaklar çatlaklar vardı. Bu çatlaklar git gide büyüdü. Bir ay önce yapılan kontroller sonucu cami kullanıma kapatıldı. Daha sonra belediye ekiplerine haber verdik. Onlarda gelip yıkımı gerçekleştirdi. Camimizin yeniden yapılması için yetkililerden bekliyoruz” dedi.

ELAZIĞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:59

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