Şehit babası: "Gönüllü olarak gitmeye hazırım" Elazığ'da şehit aileleri "Barış Pınarı Harekatı"na destek verirken, oğlu şehit olan 70 yaşındaki Halil Salgar, şehit babası olarak gönüllü olarak gitmeye hazır olduğunu söyledi

Elazığ'da şehit aileleri "Barış Pınarı Harekatı"na destek verirken, oğlu şehit olan Halil Salgar da şehit babası olarak gönüllü olarak gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Elazığlı şehit ailelerinden geldi. 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın babası Halil Salgar (70), gönüllü olarak harekata gitmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Devletin bu güçlü harekatını desteklediklerini belirten Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Veysel Doğan, “Akan son kanımıza kadar biz de şehit olmaya hazırız. Orada harekata katılan tüm askerlerimize duacıyız. Elazığ’da 1947’den bugüne 247 şehidimiz bulunuyor. Biz de tam gücümüzle destekliyoruz. Allah ordumuza zeval vermesin ve korusun. Şu an yapabileceğimiz tek şey duamızdır. Dualarımız hep onlarla beraber. Dünyada İslam sancağını taşıyan tek ülkeyiz. Türk milleti asildir. Türk askerimiz korkmaz. İnşallah bu Suriye'deki harekatın üstesinden geçeğiz. Buna adımız gibi eminiz. Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız içtenlikle bu harekatı yönetiyor. Biz de takip ediyoruz" dedi.



"Şehit babası olarak gitmeye hazırım"

Oğlunun Hakkari'de şehit düştüğünü anımsatan 70 yaşındaki şehit babası Halil Salgar, “Operasyondayken çatışmada şehit düştü. Her zaman için milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bir şehit babası olarak gönüllü olarak gitmeye hazırım. Hatta vali beyle görüşmek istiyorum ki bir şey olursa göndersin. Her zaman duacıyız ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Allah askerimizi korusun. Elimden geldiği kadar hazırım” diye konuştu.

