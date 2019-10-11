Elazığ'da ‘Girişimci Okullar ile Aydınlık Yarınlara’ projesi kapsamında eğitime katılan okul müdürlerine sertifika verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ‘Girişimci Okullar İle Aydınlık Yarınlara’ projesi kapsamında okul müdürlerine seminer verildi. Bir hafta süren seminerin tamamlanmasının ardından bugün Ahmet Kabaklı Anadolu lisesinde sertifika töreni düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk ve okul müdürleri katıldı.

Girişimcilik eğitiminin tamamlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “Girişimcilik hem çağımızın hem de okullarımızın bilmesi ve uygulaması gereken bir konudur. Girişimcilik deyince okuldaki öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de sizlerin çok değişik uygulamalar yapması gerekir ki öğretmenler ve öğrenciler sizin uygulamalarınızdan bir hisse elde etsinler. Eminim ki hocamız ile bir haftada çok güzel uygulamalı bir eğitim oldu. Burada öğrendikleriniz okuldaki öğretmenler, öğrencilere ve velilerimize faydalı olacaktır. Bilginin bizde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” dedi.

Konuşmanın ardından okul müdürlerine sertifikaları verildi.

ELAZIĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:00

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