Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 432 adet çeşitli malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 30 bin TL olan 432 adet gümrük kaçağı çeşitli malzeme ele geçirildi. İçinde çok sayıda takı ve makyaj ürünlerinin de olduğu malzemelere el konulurken şüpheli Ş.A gözaltına alınarak 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

ELAZIĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:00

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