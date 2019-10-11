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Elazığ'ın Süper Lig ekibi, İzmit’te başlıyor

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Elazığ ekibi ilk maçına İzmit'te çıkacak.

Elazığ'ın Süper Lig ekibi, İzmit’te başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Elazığ ekibi ilk maçına İzmit'te çıkacak.
Geçen sezon kazandığı Federasyon Kupası'nın ardından, playoff şampiyonu olarak Elazığ’ı Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek olan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı yeni sezonun ilk maçında deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 12 Ekim cumartesi günü saat 17.00'de Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan maç Elazığ basketbolu için ilk süper lig deneyimi olacak.Maçın hazırlıklarını Elazığ’da yaptığı son antrenmanın ardından tamamlayan bordobeyazlı ekip, bu sabah havayolu ile İstanbul'a, oradan karayoluyla Kocaeli’ye geçti.
Maç ile ilgili olarak değerlendirmeler yapan Elazığ ekibinin Başantrenörü Olcay Orak, "Sezonu İzmit'te açıyoruz. Takımımız şu an itibariyle iyi durumda. Kocaeli ve çevresinde yaşayan tüm Elazığlı hemşerilerimizi bizi desteklemek üzere tribüne bekliyoruz. İnşallah sezonu galibiyet ile açıp ikinci hafta kendi evimizde Kayseri maçında muhteşem taraftarımız ile buluşacağız” dedi.

ELAZIĞ

11 Ekim 2019 Cuma

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