Elazığspor 19 futbolcuyla Bodrum’a gitti

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Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. Haftası’nda deplasmanda Bodrumspor’la oynayacağı maç için Muğla’ya gitti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. Haftası’nda Birevim Elazığspor, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor’a konuk olacak. BordoBeyazlı ekip bu karşılaşma için Bodrum’a gitti. Saat 11.50’de uçakla İzmir’e giden kafile, daha sonra karayoluyla Bodrum’a geçti.

İzzet Topatar’ın sakatlığı, Serdar Özbayraktar ile Murat Ceylan’ın ise kart cezaları nedeniyle yer almadıkları kafileye Teknik Direktör Sefer Yılmaz 19 futbolcu dahil etti.

Kadorada, Ahmet Doğan, Ali Karataş, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Murathan Özen, Onur Alsu, Kadir Taşoğlu, Ömer Yıldız, Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Muhammed Düzgüner, Muhammed Embiya Yıldırım, Fırat Sefa Öncü, Eray Berk Yıldız, Ahmet Can Aslan, Hasan Ekici, Selim Enes Özeren ve Cihan Canpolat yer aldı.

ELAZIĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:00

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