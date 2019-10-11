72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı

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Elazığ’da evine gelen 37 yaşındaki şahsı tabanca ile vurarak öldüren 72 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.’ye ait evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar’a 45 el ateş edip öldürdü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:00

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