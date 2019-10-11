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Bakan Kurum: “Bebek katillerine ne cevap vereceğimizi dünyaya gösterdik" Çevre ve Şehircilik Bakanı ...

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem havadan hem karadan Suriye’ye barış getirmek için Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını belirterek, “Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek bundan sonrada aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum programları kapsamında Elazığ’a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Çetin Oktay Kaldırım’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından yapımı devan eden millet bahçesini inceleyen Kurum, açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de, Fırat’ın doğusunda bir operasyon icra ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde başlatılan operasyonda şuan için hem havadan hem de karadan Suriye’ye barış getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatılmış bulunuyoruz. Başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bu bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek bundan sonrada aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

"3 şehidi temsil anıtı yapılacak"
Millet bahçesinin olduğu yerde 3 kahraman polisinin şehit olduğunu anımsatan Bakan Kurum, “Böyle şehitlerimiz olduğu sürece inşallah bu milletin yolunu kimse kesemeyecek. İstikbalini kimse kesemeyecektir. Bizde kararlı bir şekilde vatandaşımıza hizmet etme yolunda projelerimizi gece gündüz takip etmek ve Elazığ’ımızı bulunduğu noktadan daha yukarıya çekecek adımları atmak için çalışıyoruz. Bu Doğu Anadolu fay hattının 26 kilometre yakınında şehir merkezimiz. Elazığ’ımızdaki kentsel dönüşümü, millet bahçelerini, hem Keban hem de Hazar Gölü'müzde bırakılan atık suları bitirmek üzere bu kararları almak üzere şehre geldik. İncelemeler yapıyoruz ve yarında devam edecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir şekilde, valimiz, belediye başkanlarımız, vekillerimizle birlikte vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek projelerin kararlarını alacağız. Burada 26 bin metrekarelik alanda sadece emniyet müdürlüğü binamız vardı. Bir terör eylemi sonucunda patlama meydana geldi. 3 şehidimiz oldu. 3 şehidimizin haklarını ödeyemeyiz. Allah rahmet eylesin. Ama biz onların Elazığ’daki anılarını yaşatmak adına bu millet bahçesinde onları temsil edecek anıtımız olacak. Yine kıraathanemize yürüme alanlarında, koku bahçelerinde koşu alanlarında her noktada biz onları hissedeceğiz. Yine parkın içerisinde Elazığ’ın tarihinde kahramanlıklarıyla ön planda çıkmış büyüklerimizi de hatırlatacak önemli tanıtım broşürleri olacak. Burası 724 saat yaşayacak bir park olacak” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum'a, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Dermirbağ, Metin Bulut, Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kurum müdürleri eşlik etti.

ELAZIĞ

11 Ekim 2019 Cuma

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