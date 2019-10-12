Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul;"Her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz"

Barış Pınarı Harekatını her türlü desteklemeyi sürdüreceklerini belirten MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 40 senedir süren fitne ateşinin harekatla birlikti bitirilmesi temennisinde bulundu.

Memur Sen Elazığ İl Divan Toplantısı Kültür Park Mamüratül Aziz salonunda düzenlendi. Toplantıya MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, disiplin ve denetleme, kadın komisyon üyeleri ile yönetim kurula katıldı.

Şuanda terörle mücadele halinde olan ordumuza acil muzafferiyetler dileyen, Memur Sen ve Eğitim BirSen Genel Başkan Yardımcısı Bayram Tonbul, “Bölgemizde ve ülkemizde 40 senedir süren bu fitne ateşi de inşallah bitmiş olur. Bin yıllık kardeşliğimiz devam eder biz Memur Sen olarak her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Asla tefrik ve tefrikaya düşmeyeceğiz"dedi.

1961 yasasının memurlara çok geniş bir örgütlenme özgürlüğü tanıdığını da anımsatan Tonbul;"1961’den 1971’e kadar memurlar sendika faaliyetlerinin içerisinde var fakat bu sendikal duruş o kadar sendika enflasyonu doğuruyor ki 71 muhtırasıyla birlikte memurlarda sendikayı yasaklama gereği duyuyorlar. 1992 yılında o gün ki hükümet uluslararası sözleşmeler imzalanmış dünya küresel bir köye dönüşmüş televizyonların, medyaların ve iletişim sistemlerinin artmasıyla birlikte herkesin herkesten haberdar olmasıyla birlikte başbakanlık genelgesiyle birlikte Türkiye’de memurların örgütlenmesi noktasında iç çağrı yapılıyor ve memurlar örgütlenmeye başlıyorlar. Bizim Memur Senin içerisinde de ilk örgütlenen Eğitim BirSen sendikamız Akif İnan başkanlığında 1992 yılında örgütlenmeye başlıyorlar. Memur Sen’de 1995 yılında kuruldu. Kurucularımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarıdır. O günden bugüne Memur Sen emin adımlarla yürümeye devam ediyor” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirten Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “Mücadele veren Mehmetçiğimizi Rabbim muhafaza buyursun ve muzaffer eylesin. Sınırdaki kardeşlerimiz ve operasyonda görev alan Mehmetçiğimizin burnu kanamadan bu operasyon sona erer ve buradaki terör örgütleri ve onların buradaki iş birlikçileri inşallah buradan çekip giderler ve bu bölgede bir daha terörden bahsedilmez"ifadelerini kullandı.

Memur Sen olarak Elazığ'da 11 hizmet koluyla 13 şubelerini olduğuna da değinen Bahşi, yaklaşık 14 bin üye ile kentteki faaliyetlere devam ettiklerini aktardı.

ELAZIĞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:01

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