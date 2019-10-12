Amatör sporculardan, Mehmetçiğe destek

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Elazığ'da Amatör sporcuların katıldığı yürüyüşte, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için pankart açılarak destek mesajı verildi.

Türkiye’nin 81 ilinde 713 Ekim tarihleri arası düzenlenen Amatör Spor Haftası, Elazığ’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Elazığ’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun organizesiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan, Ahmet Aytar Meydanı’na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte yer alan amatör sporcular, “Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman ordumuzun yanındayız” pankartı açarak destek verdi.

Yürüyüş sonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür konuşma yaptı.

ELAZIĞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:01

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