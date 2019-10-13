Elazığ’da antrenör gelişim semineri yapılacak

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şubesi, 16 Ekim Çarşamba günü antrenör gelişim semineri yapılacağını bildirdi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından her yıl düzenlenen Antrenör Gelişim Semineri’nin, Elazığ’daki programı netlik kazandı. TÜFAD Elazığ Şube Başkanı Münir Yılmaz yaptığı açıklamada TFF TÜFAD 1. Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri’nin 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’de Elazığ Amatör Evi’nde gerçekleştirileceğini aktardı. Seminer kapsamında antrenörlere teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini belirten Yılmaz, “Antrenörlerin seminer sonunda 15 kredi puanı almaları ön görülmüştür. Bu 15 krediyi tamamlayan antrenör 2 yol boyunca takım çalıştırabilecek. Seminerlere katılmayan yada eksik kredisi olan antrenörler şözleşme yapamayıp takım çalıştıramayacak. Elazığ TÜFAD olarak zorunlu gelişim seminerinin ilkini 16 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de Amatör Evi Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Bu seminere UEFA A,UEFA B ve TFFC belgeli antrenörler katılabilecekler” dedi.

ELAZIĞ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:57

YATSI 19:13

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