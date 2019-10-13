Elazığ Belediyespor - Ofspor: 1-0

-STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Keram İlitangil, Mustafa Güçer
ELAZIĞ BELEDİYESPOR: OgünBurak, Can, Burak, Hayrettin, Emre, Cenk (Dk. 85 Ferhat), Tuncay, Metehan, Samet (Dk.14 Muhammed), Gökhan (Dk.69 Serhan)
OFSPOR: PhilipBuğrahan, Ziya, Talha, Bülent, Oktay (Dk.46 Furkan), Eren, Batuhan (Dk.59 Çağatay), Mustafa, İsmail, Arif (Dk.85 Adnan)
GOLLER: Dk.26 Gökhan (Elazığ Belediyespor)
SARI KARTLAR: Burak (Elazığ Belediyespor), Ziya, Philip (Ofspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup´un 8'inci Haftası´nda Elazığ Belediyespor, kendi sahasında Ofspor´u 1-0 mağlup etti.
26´ncı dakikada Metehan´ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
60´ıncı dakikada Emre´nin ceza sahası içinde vurduğu şutu, kaleci Philip kurtardı.
69´uncu dakikada Talha sol kanattan ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu, kaleci Ogün kornere çeldi.
71´inci dakikada Cenk ceza sahası dışından şutunu kaleci Philip kurtardı.
Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığ Belediyespor kendi sahasında Ofspor´u 1-0 mağlup etti.
ELAZIĞ
13 Ekim 2019 Pazar
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