TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Ofspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Elazığ Belediyespor FK, ligin 8. haftasında sahasında Ofspor’u 10 mağlup etti. Elazığ Belediyesporlu futbolcular, attıkları golün ardından asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Keram İlitangil xx, Mustafa Güçer xx
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Kavlak xx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Hayrettin Cengiz xx, Emre Bayram xx, Cenk Cengiz xx (Ferhat dk. 85 ?), Tuncay Fındıkçı xx, Metehan Andaç Özlü xxx, Samet Aydın (Muhammet dk. 15 xx), Gökhan Aydaş xxx (Serhan dk. 68 x)
Ofspor: Philipp Angeler xx, Buğrahan Karslı xx, Ziya Şakar xx, Talha Aydemir xx, Bülent Kalecikli xx, Oktay Bala x (Furkan dk. 46 x), Eren Görür xx, Batuhan Calap x (Çağatay dk. 59 x), Mustafa Dündar xx, İsmail Türkaslan xx, Arif Birşen xx (Adnan dk. 85 ?)
Gol: Gökhan (dk. 26) (Elazığ Belediyespor)
Sarı kartlar: Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor), Ziya, Philipp (Ofspor)
ELAZIĞ
13 Ekim 2019 Pazar
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