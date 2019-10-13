Başkan Şerifoğulları,Mehmetçiğe destek için Türk bayrağı dağıttı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mehmetciğe destek için esnaflara Türk bayrağı dağıttı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla pazar esnafına Türk bayrağı dağıttı. Abdullahpaşa Mahallesindeki pazar esnafına ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtan Başkan Başkan Şerifoğulları, operasyondaki Mehmetçiklere başarı diledi.

Mehmetçiklerin şu anda terör örgütlerine karşı başarılı bir operasyon yürüttüğünü belirten Başkan Şahin Şerifoğulları, “Bizler de onlara moral desteği vermek için şehrimizin her yerini Türk bayrağıyla donatıyoruz. Bugün de pazar esnafını gezerek esnaf ve vatandaşlarımıza şanlı bayrağımızı dağıttık. Elazığ’ımız her daim devletinin yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak, evlerine ve iş yerlerine bayrağımızı asmalarını rica ediyorum. Tüm dünyaya Elazığ’ımızın ne kadar vatansever olduğunu böylelikle göstereceğiz. Ben bu düşüncelerle kahraman ordumuza başarılar diliyor, destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ELAZIĞ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:02

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