Elazığ Belediyespor, ilk galibiyetini aldı

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TFF 3. Lig 2. Grup’un 8. Haftası’nda konuk ettiği Ofspor’u 10 mağlup eden Elazığ Belediyespor, galibiyet hasretini sona erdirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, TFF 3. Lig 2. Grup’un 8. Haftası’nda Ofspor’u 10 mağlup etti. Bu maç öncesi geride kalan 7 haftada 6 maça çıkan ve 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle son sıraya kadar gerileyen Elazığ ekibi, Teknik Direktör Ümit Dohman’ın takım başına geçmesinin ardından çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk galibiyetini getiren gol ise 26. dakikada Gökhan Aydaş’ın ayağından geldi.

Ligdeki puanını 7’ye yükselten Kırmızı Lacivertli ekip, ligin 9. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek.

ELAZIĞ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:55

YATSI 19:11

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