Polislerin eşlik ettiği çocuklar, gönüllerince eğlendi

Elazığ’ın ilçelerinden gelen öğrenciler, polisler tarafından ağırlanıp gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar ilk defa bowling oynama fırsatı da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ilçelerden gelen öğrenciler için sosyal etkinlik düzenlendi. İlçelerden gelen 25 öğrenci bir AVM’ de polisler tarafından ağırlandı. Bowling oynayan ve sinema da film izleme fırsatı bulan çocuklara polisler tişört ve şapka da hediye etti.Etkinliğe katılan çocukların ilk defa bowling oynadığı öğrenildi.

Polis abi ve ablaları eşliğinde programa katıldığını belirten Eylül Şahin, “İlk defa bowling oynuyorum. Çok eğlenceli. Sinemaya da gideceğiz bizi çok eğlendiriyorlar. Daha önce hiç yapmadığımız etkinlikleri burada bizlere yaptırıyorlar. Bize tişört ve Şapka hediye ettiler” dedi.

Öğrencilerden Mehmet Can Nergiz ile Zeliha Yılmaz’da, polisleri çok sevdiklerini belirterek eğlenceli farklı bir gün geçirdiklerini aktardı.

ELAZIĞ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:02

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