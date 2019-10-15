Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın

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ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanngın çıktı. Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.



ELAZIĞ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:54

YATSI 19:10

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