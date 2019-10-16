Huzurevi’nde sürpriz doğum günü kutlaması

Elazığ Gazi Huzurevi’nde kalan 74 yaşındaki Aziz Taylan için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Aziz Taylan’ın 74’üncü yaş günü kutlandı. İl Müdürlüğü tarafından Elazığspor’un emektar malzemecisi ve aynı zamanda Türkiye finallerine çıkmayı hak kazanan Huzurevi Bocce Takımı kaptanı olan Taylan’a yeni yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı. Huzurevi’nde düzenlenen kutlama kapsamında pasta kesilerek Taylan’a hediyeler verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, “Elazığspor’un emektarı efsane malzemeci Aziz Taylan’ın 74’üncü yaş gününü kutladık. Allah, hayırlı ömürler nasip etsin. Temel hedefimiz yaşlıların kaliteli bir yaşam sürmesi. Burada sadece insanların son dönemlerinde barınması değil, aynı zamanda kaliteli bir yaşam sürmeleri adına da bugün Aziz Taylan’ın yaş günün kutluyoruz. Aynı zamanda Türkiye finallerine gidecek Bocce ile de birlikteyiz. Aziz Ağabey’e de bundan sonraki yaşamında başarı dilerken özellikle kuruluş müdürlerimize ve değerli mesai arkadaşlarımıza büyüklerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

74’üncü yaş gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Elazığspor’un emektar malzemecisi Aziz Taylan, kendisi için sürpriz bir yaş günü kutlaması olduğunu dile getirdi.

ELAZIĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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