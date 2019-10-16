Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Tunceli'nin belirli bölgelerinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ'ın batısı, Malatya’nın güneyi, Tunceli'nin kuzeybatısı ile Adıyaman’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği bekleniyor"denildi.

Yağışların öğleden sonra Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kısa süreli kuvvetli olması beklendiğini de aktaran merkez, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ELAZIĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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