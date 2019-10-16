Elazığ'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Elazığ'da ,terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda işbirlikçilik ve sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütüne yardım ve yataklık ile işbirlikçilik yapan şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ ve ilçelerde 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada belirlenen şüphelilere yönelik 4 farklı adrese operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyon da 3 şüpheli gözaltına alındı.

İki operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ELAZIĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:52

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.