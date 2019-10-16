Gaziler etkinlikte bir araya geldi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi bünyesindeki gaziler ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Elazığ’da bir işletme sahibi Elazığ’daki gazileri ve ailelerine yönelik program düzenledi. Programda aileleri ile birlikte programa katılan gaziler, kendilerini ağırlayan işletme sahibi Reşat Demirdağ’a teşekkür ederek, plaket takdim etti.



Aileleri ile birlikte düzenlenen programa katıldıklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, “İşletme sahibi Reşat Beyin misafiri olduk. Bir birimize kenetlenmemiz gereken günlerde birlik ve beraberliğimizin bir bütün olması gereken günlerde işletme sahibimiz her zaman bizim yanımızda. Buradaki işletmemiz ikinci kez bizleri ağırladılar ben gazilerim adına teşekkür ederim” dedi.



“Barış Pınarı Hareketi’ni destekliyoruz”

Gazileri ve eşlerini işletmelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İşletme sahibi Reşat Demirdağ ise, “Bizler ülke olarak şehitlerimize gazilerimize ne yapsak azdır. Bugün işletmemizde çok değerli konuklarımız var. Değerli gazilerimizi işletmemizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bizler ülke olarak şehitlerimize gazilerimize ne yapsak azdır. Ülke olarak şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Ülkemiz, Suriye’de 'Barış Pınarı Hareketi' gerçekleştiriyor. Biz ülke olarak destekliyoruz, sonuna kadar destekçiyiz. Allah’ın izniyle başarılı bir şekilde giden 'Barış Pınarı Hareketi' kısa sürede tamamlayacağız. İşletme olarak gazilerimiz ikinci kez ağırlıyoruz. Bundan sonrada ağırlamaya devam edeceğiz. İşletmemiz her zaman gazilerimizin ve yakınlarının emrindedir. Ben başka gazileri dernek başkanı Namık Başkanımı, gazilerimizi ve yakınlarını davetimizi kabul ettiği için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Program sonunda gaziler ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

ELAZIĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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