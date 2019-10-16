Elazığspor’da forma satış rakamları güncellendi

Elazığspor Kulübü, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan forma satış kampanyasında şu ana kadar kulübe yapılan ödemelerin listesini güncelledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi B. Elazığspor, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan forma kampanyası için 15 Eylül 2019 tarihi itibariyle taahhütlerini yerine getiren kişi, kurum ve kuruluşların listesini güncelledi. Forma satış kampanyasının düzenlendiği gün 40 Bin 058 olan forma satış rakımı için son olarak 4 Ekim’de toplam 93 kişi, kurum veya kuruluş ödeme gerçekleştirmiş ve toplamda 6 bin 736 adet formadan BordoBeyazlı kulübün kasasına 673 bin 679 Lira 65 kuruş girmişti. 15 Ekim tarihi itibariyle güncellenen listede sayının 8.859 forma satışına yükseldiği, kulübün kasasına toplam 897 bin 142 Lira 15 kuruş girdiği bildirildi.



Kulüpten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada; “ TamZamanıŞimdi forma kampanyamıza destek veren Elazığspor sevdalılarına teşekkür ederiz” denildi.

ELAZIĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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