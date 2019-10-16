Vali Kaldırım, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, yaklaşık 60 şehit yakını ve gaziyi valilik makamında ağırladı. Şehit yakınları, gaziler ve özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Vali Kaldırım, sorun ve talepleri dinledi.

Şehitlik makamı ve gaziliğin herkese nasip olmayan yüce bir makam olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Müslüman Türk milletinin en önemli vasıflarından biri de hiç şüphesiz vatanı, bayrağı, dini ve namusu için gerektiğinde gözünü kırpmadan, hiç düşünmeden, canı gönülden ölüme gitmesidir. Bu değerler için savaşarak mücadele etmesidir. Milletimiz için şehitlik ve gazilik en mukaddes makamlardır. Şehit ve gazilerimiz her zaman baş tacı yapılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal gazidir. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey ve Kurtuluş Savaşımızı yöneten meclisimiz gazi olduğu gibi, şimdiki meclisimiz de gazidir. Tarihi boyunca Türk milleti pek çok mücadeleler vermiştir. Çanakkale’de, Sakarya’da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde olduğu gibi yakın zaman da Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatları, şimdi de Barış Pınarı Harekatı’nda ordumuz ve milletimiz büyük mücadele göstermiştir. Göstermeye devam etmektedir. Verilen mücadelelerle ülkemiz üzerinde planları olanların oyunları bozulmuş, yaptıkları planlar boşa çıkmıştır. Onların oyunlarının bozulması, yaptıkları planların boşa çıkması şehit ve gazilerimiz sayesindedir” dedi.

ELAZIĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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