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Kaldırımda silahlı saldırıya uğradı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Elazığ’da bir kişinin ...

İHA

Elazığ'da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaldırımda silahlı saldırıya uğradı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Elazığ’da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ’da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. kaldırımda oturduğu sırada, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından tüfek ile vurularak yaralandı. Vuran şüpheli kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ELAZIĞ

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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