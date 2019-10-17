Köpek kurtarma anlatımıyla fenomen olan Şano Dayı’nın en büyük hayali spikerlik

Elazığ’ın Baskil ilçesinde köpek kurtarma anını kendine özgü anlatımıyla fenomen olan ve en büyük hayalinin sunuculuk olduğunu aktaran Şano dayı olarak bilinen Şahabeddin Baydemir (51), bu kez İHA mikrofonunu eline alarak o anları tekrar canlandırdı.

Baskil ilçesinde bir kurumda çaycılık yapan 3 çocuk babası Şahabettin Baydemir, ilçedeki Elazığ Caddesinde bulunan bir havuza düşen köpeğin kurtarma anını cep telefonu ile kaydedip, olayı kendince anlatması ile izleyenleri güldürmüştü. Kısa sürede sosyal ve ulusal medyada ‘Köpek Kurtarma Operasyonu’ anlatımıyla fenomen olan Baydemir, en büyük hayalinin spikerlik olduğunu aktardı. İHA Muhabirine konuşan ve mikrofonu eline alan Şano dayı, şivesiyle o anları tekrardan canlandırdı.



“Köpeği, güler yüz ve tatlı sözle havuzun dışına çıkardık”

Köpek kurtarma olayını anlatan ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi veren Şahabettin Baydemir, “O günkü köpek olayından sonra videomuz sosyal medyaya düştü ve kısa bir sürede yayıldı. Biz de bu konuda mutlu olduk. Olay şöyle gelişti, yabani bir hayvan havuzun içerisinde oturuyordu. Karşıdaki benzincide çalışan arkadaş da bu hayvanı nasıl kurtaralım diye yardım istedi. Önce havuza indik. Amacımız köpeği incitmeden fazla zarar vermeden kucaklayıp havuzun dışına atmaktı. Ancak köpek saldırgan olduğu için bunu başaramadık. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Köpeği bir yöntemle kurtardık. Köpeği güler yüz ve tatlı sözle havuzun dışına çıkardık” dedi.



“Olayı anlatırken sunuculuğa da özendim”

Barış Pınar Harekatı operasyonu devam ederken vatandaşlarda tebessüm oluşturup, güzel tepkiler aldığı için mutluluğu olduğunu dile getiren Baydemir, “Şu anda ülkemiz bir operasyon halindedir. Vatandaşlarımızda bir tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize. Olayı, kendi şivemizle anlattık. Sosyete dili ile anlatmadık. Olayı anlatırken de sunuculuğa özendim. Ben, güzel bir sunucu olmak istiyorum. Futbol maçları, haber spikerlerine özeniyorum” şeklinde konuştu.



“Sosyal medyada fenomen olmak başka bir duyguymuş”

Türkiye’nin dört bir yanından olumlu tepki aldığını dile getiren Baydemir, “Bu videomuz ulusal kanallara düştükten sonra bayağı bir yoğunluk yaşadık. Telefonlarımız durmadı. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden sevenlerimiz aradı. Arkadaşlık teklifleri edip, yemeklere davet ettiler. Sosyal medyada beğeni sayımız çoğaldı. Sosyal medyada fenomen olmak başka bir duyguymuş” diye konuştu.

ELAZIĞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:05

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