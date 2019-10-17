Definecilerin açtığı kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Elazığ’da defineciler tarafından açılan kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre definecilerin önceden kazdığı yerden köpek sesi duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, defineciler tarafından kazınan 6 metrelik kuyuya düşen köpeği halat yardımı ile kurtardı.
Kurtarılan köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Bakımevine götürüldü.
ELAZIĞ
17 Ekim 2019 Perşembe
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