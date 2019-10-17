Örgüt propagandası yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Elazığ’da “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde , Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili terör örgütü PYD/YPG'nin talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin gerçekleştirdiği çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslere eş zamanları operasyon yapıldı. Operasyonda Elazığ ile Kovancılar ilçesinde 3 şüpheli gözaltın alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:05

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