Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı

ELAZIĞ'da, Türk bayrağına hakaret eden Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S., gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün Gazi Caddesi'nde asılı olan Türk bayrağına kimliği belirsiz bir kişi hakaret içeren sözler sarf etti. Bu sözleri duyan vatandaşlar da polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekilerin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S. olduğunu belirlendi. Polis, F.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.



ELAZIĞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:05

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