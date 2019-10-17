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Başkan Şerifoğulları'ndan külliye açıklaması

İHA

Elazığ'ın Baskil ilçesinde şehit polis memuru Fethi Sekin adına yapılması planlanan ancak yarım kalan külliyenin yapımını üstlenmelerine rağmen çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulamaması halinde yer tahsisi yapılmak suretiyle şehit Sekin adına yeni bir külliye yapacaklarını söyledi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yaptırılan ancak yarım kalan külliyeyi tamamlamayı arzuladıklarını ancak ellerinde olmayan sebeplerle çalışmalara başlayamadıklarını kaydetti.
Konuyla ilgili detaylı bilgi veren Başkan Şerifoğulları; "Bilindiği üzere 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda kahramanca mücadele ettikten sonra şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin anısına Baskil ilçesinde yapılması düşünülen külliyeyi Elazığ Belediyesi olarak yapmaya hazır olduğumuzu daha önce açıklamış, birlik ve beraberliğimizi korumak için şehit düşen Fethi Sekin'in doğup büyüdüğü ilçede adına yakışır bir külliye yapmayı taahhüt etmiştik. Aldığımız bu kararın ardından yarım kalan külliyenin inşaatını gezerek incelemelerde bulunmuş, belediye olarak kalan işleri üstlendiğimizi şehidimizin ailesine ve köy heyetine ifade etmiştik. Külliyedeki incelemelerimiz sırasında yaptığımız görüşmelerde alınan kararların ilgili kişiler tarafından hayata geçirilmemiş olmasından ötürü çalışmalara başlayamadık. Çalışmalara başlayabilmemiz için yüklenici firma ile sözleşmenin feshedilmesi gerektiğini, firmanın ifade ettiği 1 Milyon 200 Bin liralık hak ediş bedelinin gerçeği yansıtmadığını ve bununla ilgili savcılık kanalıyla bilir kişi talep edilmesi gibi konularda girişimlerde bulunulmasını, tüm bunlar yapıldığında belediye olarak hemen çalışmalara başlayacağımızı ifade etmiştik. Aradan 1.5 ay gibi bir süre geçmesine rağmen yukarıda belirttiğim konularda herhangi bir gelişme olmaması bizleri üzmüştür. Yaşanan sorunların çözüme kavuşturulamaması halinde yer tahsisi yapılmak suretiyle şehidimiz adına yeni bir külliye yapılması taahhüdümüzü yineliyor, sözleşmenin feshedilmesi halinde külliye yapımından ötürü esnaflara olan borçları ödeyeceğimizi, bu aşamada herhangi bir kuruluş veya şahısla kesinlikle muhatap olmayacağımızı ve ödeme yapmayacağımızı belirterek, kahraman şehidimizin adının yaşatılması için Elazığ Belediyesi olarak her türlü çalışmayı yapacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

17 Ekim 2019 Perşembe

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