Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili propaganda yapan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde , Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili terör örgütü PYD/YPG'nin talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin gerçekleştirdiği çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslere eş zamanları operasyon yapıldı. Operasyonda Elazığ ile Kovancılar ilçesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELAZIĞ
17 Ekim 2019 Perşembe
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