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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yardım, yataklık ile işbirlikçilik yapmaktan gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütüne yardım ve yataklık ile işbirlikçilik yapan şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkez ve ilçelerde 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ

18 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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