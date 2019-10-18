Elazığ'da tır ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

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Elazığ’da tırla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 PP 744 plakalı tır, O. S. (25) idaresindeki 23 AV 339 plakalı otomobili görmeyerek sol şeride geçti. Bu sırada refüj ile tır arasında sıkışan otomobil, tıra çarparak refüje çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü, eşi F.S. (21) ve oğlu Y.E.S. (4) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:06

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