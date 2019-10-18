Elazığ'da kaçak tütün bulunduran 4 kişiye 10 bin lira ceza

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ELAZIĞ'da kaçak tütün kaçakçısı 4 kişiye, 10 bin 555 lira para cezası verildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca şüphe üzerine durdurula araçta yapılan aramada piyasa değeri 72 bin lira olan 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne el konulurken, araçta bulunan 4 kişiye 10 bin 555 lira para cezası verildi.





ELAZIĞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:49

YATSI 19:06

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